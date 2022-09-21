НОМ по итогам выборов представил рекомендации для совершенствования законодательства
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НОМ по итогам выборов представил рекомендации для совершенствования законодательства

НОМ по итогам выборов представил рекомендации для совершенствования законодательства

Ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) выступила с рекомендациями по организации будущих выборных кампаний, сообщает сайт НОМ.

В частности, предложено придать законный статус мобильным группам, расширить применение ДЭГ и закрепить в законодательстве статус и функционал центров наблюдения.


"Состоявшиеся 17-19 сентября выборы прошли в соответствии с действующим законодательством на основании понятных и непротиворечивых норм, позволяющих однозначно оценивать действия всех участников избирательного процесса", – заявил на презентации доклада член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

Он отметил, что вовремя выявленные и исправленные нарушения не могли оказать какого-либо воздействия на общее волеизъявление избирателей и носили единичный характер.

"Именно видеонаблюдение через Центры позволяло вести тщательный мониторинг происходящего на участках, добиваясь установления законности в ходе избирательного процесса. Практика Центров общественного наблюдения, несомненно, должна была продолжена", – считает Брод.

Член ОП РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алена Булгакова напомнила, что по всем сигналам о предполагаемых нарушениях Независимый общественный мониторинг проводил оперативную проверку с привлечением юристов.

"К началу выборов в России была выстроена масштабная инфраструктура общественного контроля. Фундаментальное обучение независимых наблюдателей, организованное нами совместно с системой общественных палат, позволило нивелировать возможные риски. Проверка всех сообщений была многоуровневой: в эту работу включались наблюдатели на местах, центры видеонаблюдения, эксперты Ассоциации НОМ и общественные штабы", – заявила Булгакова.

Как подчеркнул председатель Координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, выборы депутатов Госдумы прошли в острой конкурентной борьбе и при наличии электоральной интриги. Авторы доклада отмечают, что подтверждением тренда на политическое многообразие является тот факт, что в российский парламент нового созыва прошло пять политических партий.

"Международное наблюдение пытались сорвать, но эта попытка не удалась – в Россию приехали 245 наблюдателей из 59 стран, что кратко больше, чем на президентских выборах в США. Работали на выборах и международные эксперты - они высоко оценили организацию выборов", – заявил Григорьев.


Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, эксперт НОМ Владимир Шаповалов заявил, что за всю историю выборов такого высокого уровня зарубежного вмешательства, как на думской кампании, зафиксировано не было.

"Так активно и агрессивно Евросоюз никогда не вмешивался в российский избирательный процесс. США, Великобритания и Евросоюз накануне и после выборов выступили с заявлениями, осуждающими прошедшие выборы, и утверждением, что они прошли не свободно", – сообщил Шаповалов.

По итогам анализа выборов эксперты выступили с рекомендациями по дальнейшему совершенствованию процесса. В частности, эксперты НОМ рекомендуют сохранить возможности многодневного голосования; продолжить внедрение центров наблюдения (ЦОН), в которых была организована видеотрансляция с участков, и законодательно закрепить статус ЦОНов; законодательно закрепить статус "мобильных групп" наблюдателей, как эффективного механизма общественного контроля; распространить единую федеральную систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на другие регионы, отказавшись от экспериментов с возможностями переголосования; законодательно закрепить порядок осуществления общественного контроля при дистанционном электронном голосовании.

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По материалам: uposters.ru

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