Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не может членораздельно говорить
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Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не может членораздельно говорить

Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не может членораздельно говорить

За последние пять лет артист дважды перенес инсульт, после чего его частично парализовало. Однако, несмотря на проблемы со здоровьем, Николай Носков все же вернулся на большую сцену.


66-летний певец старается вести прежнюю жизнь, которую вел до болезни, посещает мероприятия, дает интервью. На днях он посетил шоу Аллы Довлатовой на «Русском Радио». Ведущая задать несколько вопросов исполнителю, однако он ответил очень невнятно...

Напомним, первый приступ инсульта Николай Иванович перенес в марте 2017-го, во второй раз — полтора года спустя. Через какое-то время артист возобновил творческую деятельность при поддержке продюсера Виктора Дробыша.

«Его место — вот здесь, на сцене. Поэтому Николай Носков может выступать где угодно. Пусть это прозвучит несколько пафосно, но на самом деле самое важное — это поверить в себя даже в такой ситуации. Поэтому сейчас все проходит легко и свободно», — отмечал Виктор Яковлевич.

Общественность критиковала близких Носкова за то, что они разрешают ему, еще не полностью восстановившемуся, активно работать. Виктор Дробыш спокойно реагировал на негатив, подчеркивая, мол, Николай Иванович не представляет себя без сцены и поклонников.

«Мне кажется, это делали плохие люди из плохих побуждений. Об этом говорили какие-то негодяи. Ведь что может вылечить настоящего певца? Только сцена. Мне кажется, что Иосиф Давыдович Кобзон своей жизнью доказывал это. Даже когда он сильно болел, то выходил на сцену и просто оживал.

Концерты влияют только положительно. Поэтому мы не делаем их много, а делаем так, чтобы они были в радость. Его здоровье прекрасно. Если быть точнее, относительно прекрасно. Реабилитация всегда присутствует. Я не врач, но мне кажется, есть какой-то потолок, предел выздоровления. Но, на мой взгляд, он чувствует себя здорово», — рассуждал продюсер в интервью Teleprogramma.pro.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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