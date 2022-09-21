Вадим Карасев

Нумерология — это наука, которая изучает числа и их влияние на судьбу отдельных людей и человечества в целом. Эксперты в этой области провели тщательный анализ 2023 года, чтобы рассказать нам о том, что может ждать нас в этом году.

Мы постоянно знакомим вас с лунным календарем на каждый день, а также готовим для вас еженедельные гороскопы, но порой хочется заглянуть в будущее на более длительный срок. Нумерологический прогноз на 2023 год уже готов, так что пришло время узнать, каким будет этот период.

Какое число будет у руля в 2023 году

Чтобы понять, какое число будет главенствовать над всеми остальными, необходимо просто сложить все цифры, составляющие год: 2+0+2+3. Получается, что миром править будет число 7.

Что мы знаем точно про число 7, так это то, что оно имеет самую тесную связь с фортуной. Оно приносит удачу, а это значит, что год будет крайне приятным для тех, кто хочет попробовать себя в новой сфере или просто желает изменить свою жизнь к лучшему.

Это светлое число, которое от и до пропитано добротой. Это значит, что политические дрязги могут сойти на нет. Также это сулит нам много благоприятных моментов в любви, дружбе и общении с людьми в целом.

Единственный крупный недостаток Семерки — это ее стремление к уединению. Она не любит, когда люди много общаются и делятся своими планами друг с другом.

Мировые события 2023 года

Сложная политическая ситуация может разрешиться, причем буквально за какие-то недели. Ключевое слово прогноза «может». Семерка любит людей и старается помогать нам, но действует абсолютно непредсказуемо. Решение назревших проблем между различными блоками стран может лежать на поверхности, но руководители стран его попросту не замечают.

Этот год будет богат на различные мелкие и крупные научные открытия. Если в 2022 году в этом плане был застой, то в 2023 все должно измениться. В основном открытия коснутся сферы экологии, а также вычислительной техники. В медицине тоже могут появиться интересные прорывы, но это, к сожалению, будет иметь еще меньшую вероятность.

Индивидуальный прогноз на 2023 год

Семерка больше любит помогать каждому человеку в отдельности. Именно поэтому данный блок будет гораздо важнее, чем мировые перемены.

Любовь и общение. В любви всех нас ждут очень приятные изменения. Семерка попытается образумить людей, которые негативно себя ведут по отношению к близким, второй половинке. Семерка может вдохнуть новую жизнь в отношения, которые многие психологи списали бы в утиль.

Самый лучший способ найти вторую половинку быстро — это использовать социальные сети и сайты знакомств. Чем больше и чаще вы будете знакомиться, тем выше будет вероятность того, что вы сможете найти вторую половинку. Женщинам нумерологи в 2023 году советуют быть более открытыми и давать шансы мужчинам. Которые на первый взгляд чем-то им не подходят. Сильному полу же лучше проявлять больше инициативы. Достаточно просто завязывать диалог и общаться на простые темы с как можно большим количеством женщин. Так у Семерки будет больше возможностей помочь вам.

Финансы и работа. В 2023 году можно начинать новые проекты и пробовать открывать бизнес. Семерка помогает не только смелым, но и осторожным. Не рискуйте зря, поскольку число 7 не сможет помогать вам вечно. Не бойтесь искать себя в каких-нибудь новых делах, проектах. Постоянно пребывайте в поисках новых интересов, поскольку Семерка может подтолкнуть вас и направить по верному пути в жизни. Особенно если вы сейчас ощущаете себя потерянными.

Все дорогостоящие приобретения лучше совершать максимально осторожно. Сначала старайтесь выждать пару дней, чтобы дать своей идее настояться. Если желание не пропадет, то приступайте к реализации плана, но сначала обязательно проверьте наличие скидок в различных магазинах. При таком подходе Семерка сможет помочь вам выбить себе отличную цену на любой товар.