Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисом
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Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисом

Оценены расходы Европы на борьбу с энергокризисомСтраны Европы выделили на борьбу с энергокризисом почти 500 миллиардов евро

Бельгийский аналитический центр Bruegel подсчитал, что правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Результаты исследования приводит Reuters.

Страны ЕС в совокупности выделили 314 миллиардов евро на меры по борьбе с энергокризисом, а Великобритания — 178 миллиардов евро. При расчетах Bruegel учитывал средства, направленные на снижение ставок НДС на электроэнергию, субсидии на отопление и меры по поддержке энергетических компаний. Однако если прибавить к расходам ЕС деньги, потраченные на национализацию и кредитование энергокомпаний, их общая сумма вырастет до 450 миллиардов евро.

Многие из указанных мер заявлялись как временные, но вмешательство государства становится все более масштабным и приобретает «структурный» характер, отметили аналитики. «Правительства с большими бюджетами будут определенно лучше справляться с энергетическим кризисом, побеждая своих соседей в борьбе за ограниченные энергоресурсы в зимние месяцы», — добавила старший научный сотрудник Bruegel Симона Тальяпьетра.

Германия, крупнейшая экономика ЕС, потратила на борьбу с энергокризисом больше всех — 100 миллиардов евро. Италия и Эстония, к примеру, выделили 59 миллиардов и 200 миллионов евро соответственно. Недавно стало известно, что ФРГ национализирует крупнейшего импортера газа Uniper — правительство выкупит его акции на общую сумму 8 миллиардов евро, а также приобретет долю главного акционера, финской компании Fortum, за 480 миллионов евро.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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