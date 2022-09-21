Официально: Marvel и EA работают над новой игрой про Железного Человека
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Официально: Marvel и EA работают над новой игрой про Железного Человека

Официально: Marvel и EA работают над новой игрой про Железного Человека


Издательство Electronic Arts и Marvel объявили, что ведут разработку нового одиночного проекта про Железного Человека. Известно, что разработка ведется командой Motive Studio, которая сейчас также занимается ремейком Dead Space. Возглавляет разработку Оливье Пролкс, который имеет опыт работы над проектами Marvel — он ранее занимался Marvel’s Guardians of the Galaxy.

На данный момент игра про Железного Человека от EA и Motive Studio не имеет подтвержденного названия. Разработчики отмечают, что она находится на ранней стадии создания — «подготовка к производству». Когда выйдет проект в релиз — неизвестно.

Анонс игры про Железного Человека на ранней стадии разработки, как рассчитывают EA и Motive Studio, позволит привлечь грамотных специалистов — вместе с анонсом открыли немало вакансий.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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