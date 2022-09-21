Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming

Вадим Карасев





Несколько месяцев назад стало известно, что компании Logitech и Tencent работают совместно над портативной игровой консолью для облачного гейминга — Logitech G CLOUD Gaming Handheld. Теперь же консоль официально представили, объявив дату запуска и стоимость устройства.

Logitech G CLOUD Gaming Handheld выходит 17 октября в Северной Америке. На этапе предварительного заказа устройство можно купить за $299, его стоимость после релиза составит $349.

Microsoft активно продвигает свой игровой сервис Xbox Cloud Gaming с устройством Logitech G CLOUD Gaming Handheld. На официальном сайте Xbox в заметке с анонсом Logitech G CLOUD Gaming Handheld говорится, что игроки смогут играть на портативной консоли через «облако» в проекты из Game Pass на полноценном 16:9 экране. Сама консоль имеет 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1080p и способна автономно проработать более 12 часов.

Кроме Xbox Cloud Gaming в Logitech G CLOUD Gaming Handheld будет поддержка и других игровых облачных сервисов.