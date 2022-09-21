Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming

Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming


Несколько месяцев назад стало известно, что компании Logitech и Tencent работают совместно над портативной игровой консолью для облачного гейминга — Logitech G CLOUD Gaming Handheld. Теперь же консоль официально представили, объявив дату запуска и стоимость устройства.

Logitech G CLOUD Gaming Handheld выходит 17 октября в Северной Америке. На этапе предварительного заказа устройство можно купить за $299, его стоимость после релиза составит $349.

Microsoft активно продвигает свой игровой сервис Xbox Cloud Gaming с устройством Logitech G CLOUD Gaming Handheld. На официальном сайте Xbox в заметке с анонсом Logitech G CLOUD Gaming Handheld говорится, что игроки смогут играть на портативной консоли через «облако» в проекты из Game Pass на полноценном 16:9 экране. Сама консоль имеет 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1080p и способна автономно проработать более 12 часов.

Кроме Xbox Cloud Gaming в Logitech G CLOUD Gaming Handheld будет поддержка и других игровых облачных сервисов.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить стресс и добавят энергии без вреда для фигуры
Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить
Когда очень не хочется идти в школу
Когда очень не хочется идти в школу
С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов
С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав
Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming
Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал
Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компаний
Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Займ наличными – описание, особенности оформления, требования
Займ наличными – описание, особенности оформления, требования
Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и рассказал о своих бьюти-привычках: "Гвинет приучила меня умываться дважды в день"
Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и
В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s
В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben &

Топ на сегодня

Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен
«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова, Прилучный, Безруков оплакивают Пускепалиса
«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова,
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)

Еще по теме

Logitech и Tencent Games анонсировали портативное игровое устройство для Xbox Cloud Gaming
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One
Как работает Xbox Cloud Gaming на телевизорах Samsung — игры из Game Pass на ТВ без консоли
Xbox Cloud Gaming стал доступен в двух новых странах