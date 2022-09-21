Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта

Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта

Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концертаОхранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта в Майами

Охранник 36-летней американской певицы и актрисы Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин Пенелопой Джин во время концерта в Майами. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 17 сентября во время выступления поп-знаменитости в американском штате Флорида, которое позже было отменено из-за грозы. По словам Джин, поклонники спутали ее с исполнительницей, а охранник Гаги, будучи уверенным в том, что перед ним певица, следовал за ней, стараясь защитить от толпы.

В какой-то момент дрэг-квин удалось перекричать фанатов артистки, и она заявила, что не Гага, а «трансвестит», после чего повернулась к охраннику, который, по ее словам, был очень растерян.

В августе стал известен гонорар Леди Гаги за роль Харли Квинн в «Джокере». За участие в новом проекте студии DC артистка получит 10 миллионов долларов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно приметам
Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно
Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной
Наглядный пример, чем девушки отличаются от мужчин
Наглядный пример, чем девушки отличаются от мужчин
Артемий Лебедев раскрыл отношение к Пугачевой
Артемий Лебедев раскрыл отношение к Пугачевой
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса
Что можно и что нельзя делать 22 сентября, в день осеннего равноденствия
Что можно и что нельзя делать 22 сентября, в день осеннего
В России массово закрываются офисы букмекерских контор
В России массово закрываются офисы букмекерских контор
Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человеку
Женщина оригинально отомстила занявшему ее парковочное место человеку
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с коронавирусом
Звезду сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализировали с

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он оправдался, но его раскритиковали в сети: "Ты не заслуживаешь Нюши"
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это

Еще по теме

Леди Гага больше не скрывает свой роман
Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Леди Гага скромно рассказала о своих отличиях от Мадонны
Леди Гага показала помолвочное кольцо (ФОТО)