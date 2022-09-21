Ольга Орлова показала потрясающе молодую маму-именинницу
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Ольга Орлова показала потрясающе молодую маму-именинницу

Ольга Орлова показала потрясающе молодую маму-именинницу
Певица Ольга Орлова в честь юбилея поделилась фото со своей потрясающей мамой. Ольга Орлова накануне посвятила публикацию в Сети своей матери, которая отмечала день рождения. Галине Егоровне исполнилось 75 лет, но, глядя на её новое фото, поверить в это просто невозможно. Фанаты недоумевают: как мать экс-звезды «Блестящих» на пенсии может выглядеть моложе своей дочери? Идеальный внешний вид нестареющей именинницы поражает даже саму Ольгу. В своем поздравлении певица написала о том, что с восхищением смотрит на свою мать, которую легко можно принять за её ровесницу.
«Моя самая красивая, умная, терпеливая мамочка, с юбилеем! Каждый раз, когда я смотрю на маму, я поражаюсь как можно так выглядеть. Стыдно нахваливать и быть нескромной (мама учила другому), но невозможно не восхищаться!» — удивляется Ольга. Поклонники Орловой солидарны с ней и пишет о том, что в вопросах старения огромную роль играют гены. Судя по всему, артистка, как и её мать, до глубокой старости будет оставаться свежей и прекрасной. «Фантастические гены, вот вам повезло», «Это невероятно! Точно 75 лет, не опечатка?», «Давайте будем честны — 55 максимум», «Даже не верится, просто восторг», — восхищаются комментаторы.
Напомним, что уже совсем скоро Орлова отметит с близкими новоселье. Артистка планирует переехать с мужем в новый роскошный дом, строительством которого она занялась вскоре после свадьбы. Ольга снова вышла замуж осенью 2020 года, после года романа с бизнесменом Валерием.
# Шоу-бизнес Орлова Ольга
По материалам: z-aya

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