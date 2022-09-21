Осенины 21 сентября 2022 года: традиции и приметы народного праздника
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Осенины 21 сентября 2022 года: традиции и приметы народного праздника

Осенины 21 сентября 2022 года: традиции и приметы народного праздника

В середине сентября празднуют Осенены — день, связанный с церковными традициями и народными обычаями. 21 сентября соблюдают традиции и приметы праздничного дня, чтобы обрести счастье и привлечь удачу на весь год.


Празднование Осенин приходится на 21 сентября, а по старому стилю — на 8 сентября. В этот день соблюдают множество традиций, а также наблюдают за погодными условиями и провожают лето, готовясь к холодным временам. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с основными традициями и приметами этого дня, чтобы встретить осень в хорошем настроении и привлечь счастье на всю долгую зиму.

Традиции Осенин

Традиционно встречу Осени начинали с разжигания огня, добывая его с помощью высекания искр. Пламя считалось проводником, который освещает ночной мрак и защищает от бед. После разжигания огня наши предки приходили на берег водоема, чтобы оставить выпечку и поклониться природе, которая впадает в спячку. Кланялись и плодородным землям, оставляя дары, чтобы в будущем году не остаться без урожая.

В день праздника просят исполнения заветных желаний, помогают нуждающимся и забывают о любых проявлениях негатива. Этот день важно провести в кругу семьи, чтобы укрепить узы и привлечь в дом благополучие.

21 сентября считается завершением бабьего лета. Этот день считается завершением тепла, когда наступает пора холодов. Провести холодный период в достатке получится, если соблюдать простую традицию: помогать нуждающимся и не жалеть куска хлеба. По обычаю, на Осенины двери домов открыты для всех и каждый может рассчитывать на вкусное угощение.


Осенины — добрый праздник проводов лета и сбора последнего урожая. В этот день стараются приготовить вкусные угощения, чтобы порадовать близких, а также угостить родственников и близких друзей.

Приметы праздничного дня


По примете день ясный — осень погожая, а южный ветер — к теплой и сырой зиме.
Сегодня принято ломать хлеб рукам, не пользуясь ножами. Крошки от трапезы скармливают животным чтобы привлечь в жизнь благополучие.
На Осенины принято сжигать ненужные вещи, прощаясь с бедностью. В костры бросают и списки с невзгодами, которые хотят убрать из жизни.
В день праздника наряжаются в яркие новые одежды, чтобы изгнать хвори, беды и печали.
По примет на Осенины, которые считаются женским праздником, мужчины ухаживают аза женщинами.
Сегодня приносят дары богине Ладе, чтобы зачать долгожданное потомство. Женщины приносят на опушки лесов и к водоемам сладкую выпечку и кладут ее на расшитые полотенца.
Ранняя зима будет, если в день Осенин листья опали.
Яркий закат в этот день — к ухудшению погоды.
Провести день в одиночестве — к неприятностям.
По примете в этот день снятся вещие сны. Их важно запомнить, чтобы уберечься от неприятностей.
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По материалам: dailyhoro.ru

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