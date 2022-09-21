«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в фильме за полгода до нее
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«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в фильме за полгода до нее

«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в фильме за полгода до нее

Новость о трагической гибели Сергея Пускепалиса шокировала общественность. Коллеги и поклонники выражают соболезнования семье актера, а также пересматривают картины с его участием. И в одной из них они обнаружили пугающее послание артиста.


Зимой состоялась премьера фильма «Бессмертные» Тиграна Кеосаяна, в нем рассказывается о четырех друзьях, прошедших Афганистан. Однополчане встретились лишь спустя 20 лет на похоронах товарища. Вдруг выясняется, что герой Сергея Пускепалиса серьезно болен.

Его спрашивают: «Что врачи говорят?». «Месяца 3, может 4, может раньше...» — отвечает он. Главная героиня шокирована, услышав это. «Что же вы делаете? Что же вы все уходите и уходите?..» — вопрошает она.

Режиссер картины с трудом поверил, что Сергея больше нет. Он обратился к артисту в личном блоге. «Умер Сережа Пускепалис. Большой артист, большой патриот. Большой человек. Молодой, красивый человек. Вопиющая несправедливость, какой-то бред космический… Слов нет. Как и тебя, Сережа. Пусть земля будет тебе пухом, брат», — написал Кеосаян.

Напомним, днем появилась информация, что Сергей Пускепалис погиб в ДТП, скончался и его коллега, который вел транспорт. Страшная авария случилась в Ярославской области. 56-летний актер перевозил гуманитарную помощь для солдат.

Артисты не могут поверить в случившееся. Ирина Безрукова поделилась эмоциями по этому поводу. «Совсем недавно я поздравляла Сергея Пускепалиса с премьерой документального фильма «Аркаим» с его участием. Он был полон планов на жизнь, работу… А сегодня узнаю, что его больше нет! Невозможно больно осознавать, как несправедливо уходят люди, которые могли бы еще много-много лет работать, делать нашу жизнь и искусство прекраснее. «Жизнь конечна, а иногда внезапно конечна...» и перед этим мы, видимо, бессильны. Соболезную родным и близким», — грустит звезда.

# Шоу-бизнес Видео
По материалам: starhit

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