Парень помещает героев Диснея на свои фотографии, с головой окуная их в собственные будни
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Парень помещает героев Диснея на свои фотографии, с головой окуная их в собственные будни

Парень помещает героев Диснея на свои фотографии, с головой окуная их в собственные будни

В детстве каждый из нас хотел очутиться в сказке и подружиться с её героями. Что тут скрывать, мы и сейчас этого хотим. Но если нам самим не попасть в этот волшебный мир, то мы позовём его жителей в нашу суровую реальность.

Сэмюэль М.Б. — художник, актёр, учитель начальных классов, а ещё человек, который на одной волне вместе с героями диснеевских мультфильмов. «Как так вышло?» — спросите вы. А мы вам ответим: «Фотошоп — великое дело!» Ведь именно с помощью него парень может окунуть любую мультяшку с головой в свои повседневные будни. А уже как они ведут себя в нашей реальности, смотрите сами.

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Мультики — это то, что помогает человеку на какое-то время отвлечься от проблем, поджидающих его в реальном мире. А по мнению автора работ, Дисней знает, как создавать незабываемые истории, красочные картинки и забавных героев. Вот почему именно мультики Диснея стали вдохновением для Сэмюэля на создание новых работ.

Приятного аппетита, Чудовище!

Пока все дома спят

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Одна фотография может занять у мастера фотошопа от одного до шести часов. Ведь представьте сами, сколько надо пересмотреть мультфильмов, чтобы собрать все кадры воедино и получить готовую картинку и новый диснеевский сюжет.

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Кто здесь?

А ещё Сэмюэль очень любит свою работу учителя. Ведь дети — ещё те фантазёры и всезнайки. Да и в мультфильмах они неплохо разбираются! Поэтому парень признаётся, что дети иногда здорово ему помогают в его творчестве. А вы бы хотели себе такого учителя в школу?

Я одну капельку, а то в поддоне уже совсем сухо

Страшное кино

Это вам не сказочка, реальный мир полон боли

Развод на деньги

Аромат на всю квартиру

Шестеро на одного

И как это понимать, Аладдин?

В кругу весёлых друзей!

А с кем бы вы больше всего хотели подружиться из мира Диснея?

Больше работ Сэмюэля можно увидеть здесь.

# Интересное
По материалам: twizz

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