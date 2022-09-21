Парень устроился на работу в офис и удивился одному факту
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Парень устроился на работу в офис и удивился одному факту

Парень устроился на работу в офис и удивился одному фактуПарень описал опыт работы в офисе и удивился, что его коллеги отвлекаются на телефон

Пользователь TikTok под ником @plasticchandler рассказал о том, как впервые устроился работать в офис. Он описал свой опыт работы и выразил удивление одному факту: его обескуражило то, что коллеги постоянно отвлекались на телефоны вместо того, чтобы работать.

Парень рассказал, что недавно устроился работать в офис. «Я не шучу, буквально все мои коллеги были в своих телефонах», — заявил он. По его словам, когда он возвращался из уборной, он увидел группу людей около компьютера и задумался о том, над чем они работают. «Они все смотрели футбольный матч!» — возмутился @plasticchandler.

Юзер предположил, что все его коллеги учились в университете, вероятно, потратив на это сотни тысяч долларов, однако в итоге все они устроились на работу, где «абсолютно ничего не нужно делать». «И я не злюсь, я в замешательстве», — высказался он.

Парень добавил, что раньше работал в кофейне Starbucks. Если там было мало работы, он мог уйти домой раньше. «А сейчас я должен смотреть в свой телефон и получать деньги за это», — отметил автор ролика. По его мнению, руководители компаний требуют, чтобы их сотрудники имели высшее образование, потому что злятся, что кто-то может выполнять предлагаемую ими работу без степени бакалавра.

«Чем лучше вам платят и чем выше ваш статус, тем больше может сойти с рук», — отметил под видео один из пользователей. Многие также написали, что причиной безделья в офисе является то, что сотрудники выполняют все свои задачи раньше окончания рабочего дня. Один из комментаторов рассказал, что его руководство знает, что работники отвлекаются на телефоны, но не обращают на это внимания, пока те вовремя справляются со своими обязанностями.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в фильме за полгода до нее
«Осталось месяца 3-4»: Сергей Пускепалис напророчил свою смерть в
Стало известно о выходе «Газпром нефти» на исторический максимум добычи
Стало известно о выходе «Газпром нефти» на исторический максимум
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее спланированным шоу
В России назвали видеовыступление Зеленского в ООН заранее
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 20.09.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 20.09.2022
Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass
Deathloop уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass
Парень устроился на работу в офис и удивился одному факту
Парень устроился на работу в офис и удивился одному факту
Что выводит из равновесия и злит каждого знака зодиака
Что выводит из равновесия и злит каждого знака зодиака
Симоньян: «Алла Борисовна, свобода слова – это когда за нее морду не бьют и не угрожают!»
Симоньян: «Алла Борисовна, свобода слова – это когда за нее морду не
7 интересных фактов про людей, рожденных в год Козы
7 интересных фактов про людей, рожденных в год Козы
"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток" рассказала о своем особом ребенке
"Инвалидность до 18 лет": рыжая из "Ранеток"
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой «Мир»
В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой
Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни
Лариса Гузеева показала фото из Италии и высказалась о смысле жизни

Топ на сегодня

Названы сроки перестройки российской экономики
Названы сроки перестройки российской экономики
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать
Михалков объяснил, почему артисты уезжают из России
Михалков объяснил, почему артисты уезжают из России
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов
Умер актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов

Еще по теме

Сын Мадонны и Гая Ричи устроился работать курьером
Парень признался в уродовании лица девушки ради мести
Парень в шутку скачал приложение для гей-знакомств и удивился случайной встрече
Кольцо из метеорита своими руками (18 фото)