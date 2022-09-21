Подборка смешных ценников в магазинах (17 фото)

Вадим Карасев

Что такое ценник? Это просто кусок бумаги, на котором указано название и цена того или иного продукта. Казалось бы, скучнее на свете ничего не может быть, однако, это не так. Ценники - это настоящий кладезь юмора. Сомневаетесь? Тогда убедитесь в этом сами в нашей подборке.О, простите, показалосьЧелябинский молочный комбинатГоворит само за себяПоэтичноБоги маркетингаЧто за химический элемент? Он радиоактивен?Интересные питерские «Пирожковые»А вы с кем живёте?Французский император НапалюнОт слова «шкала»?Ультимативная бронежилеткаВот такие вот люлякиТак вино или нет?Левая и правая палочка TWIXСпасибо за честностьНезабываемый вкус детстваРасти большой банан