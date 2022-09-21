Подборка смешных ценников в магазинах (17 фото)
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Подборка смешных ценников в магазинах (17 фото)

О, простите, показалосьЧто такое ценник? Это просто кусок бумаги, на котором указано название и цена того или иного продукта. Казалось бы, скучнее на свете ничего не может быть, однако, это не так. Ценники - это настоящий кладезь юмора. Сомневаетесь? Тогда убедитесь в этом сами в нашей подборке.

О, простите, показалось


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По материалам: триникси

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