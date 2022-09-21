Подборка смешных ценников в магазинах (17 фото)
Сегодня, 04:30 Вадим Карасев
Что такое ценник? Это просто кусок бумаги, на котором указано название и цена того или иного продукта. Казалось бы, скучнее на свете ничего не может быть, однако, это не так. Ценники - это настоящий кладезь юмора. Сомневаетесь? Тогда убедитесь в этом сами в нашей подборке.
О, простите, показалось
Челябинский молочный комбинат
Говорит само за себя
Поэтично
Боги маркетинга
Что за химический элемент? Он радиоактивен?
Интересные питерские «Пирожковые»
А вы с кем живёте?
Французский император Напалюн
От слова «шкала»?
Ультимативная бронежилетка
Вот такие вот люляки
Так вино или нет?
Левая и правая палочка TWIX
Спасибо за честность
Незабываемый вкус детства
Расти большой банан
О, простите, показалось
Челябинский молочный комбинат
Говорит само за себя
Поэтично
Боги маркетинга
Что за химический элемент? Он радиоактивен?
Интересные питерские «Пирожковые»
А вы с кем живёте?
Французский император Напалюн
От слова «шкала»?
Ультимативная бронежилетка
Вот такие вот люляки
Так вино или нет?
Левая и правая палочка TWIX
Спасибо за честность
Незабываемый вкус детства
Расти большой банан
По материалам: триникси