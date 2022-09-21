Посол ЛНР в РФ рассказал, как республики восприняли обращение президента России

Для жителей Донбасса и освобожденных территорий заявление президент России Владимира Путина о том, что страна поддержит их решение, было крайне важным. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В своем утреннем обращении 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что политика запугивания граждан Украины и террор Киева становится все более варварскими. По его словам, Россия не можем не поддержать искреннее стремление жителей Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей самим определять свою судьбу.

Мирошник подчеркнул, что эти слова стали важным сигналом, говорящим о том, что Россия положительно воспримет обращения республик. «Я не сомневаюсь в том, что на референдумах подавляющее большинство будет за вступление в Россию. И есть сигнал со стороны президента о том, что Россия ответит согласием на принятие. Мы понимаем, что все, цепочка замкнулась», — приводит его словам радио Sputnik.

Посол также указал на важность качественно провести референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей, — «не подставить людей, обеспечить прозрачное волеизъявление».

Ранее парламенты и главы образований приняли решение провести референдумы о вхождении в состав России 23—27 сентября.