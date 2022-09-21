Премьер Великобритании считает, что Россия должна выплатить Украине репарации
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Премьер Великобритании считает, что Россия должна выплатить Украине репарации

Премьер Великобритании считает, что Россия должна выплатить Украине репарации

России следует выплатить Украине военные репарации из-за боевых действий на ее территории. Такое мнение выразила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на территории народных республик Донбасса и Украины 24 февраля. Ранее о необходимости выплат Украине со стороны России заявил польский президент Анджей Дуда.

По убеждению Трасс, Россия должна вывести свой военный контингент с территории Украины. Говоря о реакции западных стран на действия Москвы, она заявила, что «мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам».

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По материалам: pnp.ru

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