Премьер Великобритании считает, что Россия должна выплатить Украине репарации

России следует выплатить Украине военные репарации из-за боевых действий на ее территории. Такое мнение выразила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

Вооруженные силы РФ начали специальную военную операцию на территории народных республик Донбасса и Украины 24 февраля. Ранее о необходимости выплат Украине со стороны России заявил польский президент Анджей Дуда.

По убеждению Трасс, Россия должна вывести свой военный контингент с территории Украины. Говоря о реакции западных стран на действия Москвы, она заявила, что «мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам».