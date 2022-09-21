Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»
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Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»

Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»

Владимир Пресняков откровенно рассказал о первой сексуальной близости, которая произошла в раннем возрасте. По словам певца, опыт был настолько неудачным, что он не может вспоминать о нем без смеха.


Владимир Пресняков без стеснения поведал о первом сексе с женщиной. Причем забавную историю музыкант рассказал не кому-нибудь, а жене Наталье Подольской.

«Я очень рано стал мужчиной. Мой опыт был очень жутким и сложным. И, конечно, я сделаю все, чтобы наши дети правильно вели себя в этом отношении. Тяжело было то, что в первый момент с моей женщины спал парик. Мне было 14, а ей лет 100. Она была из доступных», — признался артист в авторском шоу супруги «Ваша Наташа».

К слову, певец не боится говорить с сыновьями на откровенные темы. Например, с семилетним Артемием исполнитель изучает особенности строения мужского и женского организмов.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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