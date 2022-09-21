Президент Польши заявил о необходимости выплатить репарации Украине

Вадим Карасев

Президент Польши Дуда: Россия должна выплатить Украине военные репарации

Россия должна выплатить Украине военные репарации, заявил польский президент Анджей Дуда, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, пишет РИА Новости.

Он намекнул на тему военных репараций, которые Варшава требует от Германии. По мнению политика, подобные вопросы актуальны сейчас и не были решены в прошлом. Дуда уточнил, что польский народ пережил страшный опыт Второй мировой войны.

Президент подчеркнул, что Польша и дальше будет добиваться, чтобы Россию «привлекли к ответственности за нарушение международного права». Дуда добавил, что Варшава сотрудничает «с Международным уголовным судом и Международным судом с целью поиска самых эффективных способов идентификации и поиска виновных».

Позиция Польши

При этом Польша требует репарации от России за ущерб в ходе Второй мировой войны. На это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что высказываемые в адрес России требования репарации являются проявлением нездорового политического экстремизма.

Экс-депутат Верховной Рады Илья Кива считает, что России, как и Германии, необходимо выплачивать его стране репарации за ущерб.

Позиция Кремля

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков 19 сентября отреагировал на идею Польши потребовать от России репарации.

По словам представителя Кремля, подобные заявления, поддержанные президентом Польши, осложняют контакты страны с ее партнерами и вредят престижу Варшавы.

Репарации

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал полным безобразием заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что России, как и Германии, необходимо выплачивать его стране репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Дуда, как и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, «берега уже попутал», добавил он. Если выставлять счет — еще непонятно, кто кому должен, добавил сенатор.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого власти Польши заявляли, что требуют от Германии порядка 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.