Приметы и поверья на 22 сентября 2022 года: какой будет погода осенью и зимой
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Приметы и поверья на 22 сентября 2022 года: какой будет погода осенью и зимой

Приметы и поверья на 22 сентября 2022 года: какой будет погода осенью и зимой

В пятницу, 23 сентября 2022 года, в 04:03 по Москве мы погрузимся в магический период, который называется осенним равноденствием. В это время можно проводить различные обряды и ритуалы, которые помогут притянуть в жизнь счастье, богатство, здоровье и любовь.

В день памяти праведных Иоакима и Анны много традиций и обычаев

День памяти праведных Иоакима и Анны идет сразу за праздником Рождество Пресвятой Богородицы, чтобы почтить родителей Девы Марии. Иоаким и Анна вели праведную жизнь, и только в преклонном возрасте смогли испытать счастье быть родителями девочки, которая подарит спасение всему человечеству.

Пары, которые не могут зачать ребенка, могут произнести молитву Иоакиму и Анне. Очень важно обращаться к ним с чистым сердцем и верой.


У этого дня есть и другое название – «Поднесенев день». Связано это с тем, что новобрачные к себе приглашали всех родных и близких и угощали их. Молодой хозяйке было принято печь пироги и угощать ими гостей, которые должны были похвалить молодых и дать различные советы.

Люди, которые жили в деревнях, с этой поры начинали заготавливать дрова, ведь верили, что так зимой будет намного теплее. Осенью заготовкой дров занимались из-за того, что в летний период и без этого дел было очень много, а вот зимой дрова продолжали заготавливать на следующий год.

В этот день проходит осеннее равноденствие – ночь равняется дню. Именно после этого дня ночи становятся длиннее. У людей есть возможность насладиться последним теплом. Птицы начинают улетать в теплые края. Можно наблюдать, как осенние листья опадают с деревьев.

Считается, что именно с 22 сентября начинается бабье лето, причем продлится оно до праздника Покровы, которое проходит 14 октября.

Раньше в народе в день осеннего равноденствия люди благодарили богов за подаренный урожай и достаток.

По приметам и поверьям на 22 сентября можно предугадать, какой будет погода осенью и зимой


Ранее люди могли предугадывать, какой будет погода в тот или иной период благодаря своей наблюдательности.

22 сентября можно узнать следующее:

  • осень порадует хорошей погодой, а зима будет испытывать морозами, если виднеется много паутины;
  • если к этому дню уже выпал снег, то в следующем году можно не ждать хорошего урожая;
  • в зимний период можно ждать большое количество снега, но он будет быстро таять, если к этому дню на лиственнице еще есть иголки;
  • можно ждать холодной зимы, если на луке много шелухи;
  • можно будет насладиться теплой погодой, если на вишне еще есть листья.

Люди, которые рождаются 22 сентября, наделены такими качествами, как авантюризм и свободолюбие.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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