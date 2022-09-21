Пропавшая на неделю кошка вернулась домой, позвонила в дверной звонок и помяукала в камеру видеонаблюдения
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Пропавшая на неделю кошка вернулась домой, позвонила в дверной звонок и помяукала в камеру видеонаблюдения

Пропавшая на неделю кошка вернулась домой, позвонила в дверной звонок и помяукала в камеру видеонаблюдения

Жительница Лонг-Айленда Стефани Уитли недавно потеряла свою кошку по кличке Лилли. Эти животные обычно трудно переживают переезд, так как любят контролировать территорию, однако семья Лилли переезжала четыре раза.

После последнего кошка не успела привыкнуть к новому району и исчезла, как только смогла выйти на улицу. Стефани не знала, сможет ли снова увидеть свою любимицу.


Лилли всегда возвращается домой. Она очень умная кошка. Она отзывается на свое имя. Ты зовешь ее, она приходит. Я никогда не сомневалась, что она вернется, но в этот раз все было по-другому.

Стефани и ее дети сутками искали Лилли, и руки уже опускались, пока в один прекрасный вечер морда Лилли, не прекращая мяукать, не начала лезть в камеру наблюдения за дверью.

Лилли каким-то образом успела запомнить дом и отыскала его после недельных скитаний. Мало того, она еще и додумалась заглянуть в камеру, чтобы хозяева опознали посетителя. "Кошачья морда в камере — это последнее, что мы ожидали увидеть", — рассмеялась хозяйка животного.

Видео Пропавшая на неделю кошка вернулась домой, позвонила в дверной звонок и помяукала в камеру видеонаблюдения

Вся семья очень довольна случившимся, да и сама Лилли перестала переживать из-за переезда и вновь занялась своими кошачьими делами. "Она снова целует нас по ночам, когда мы спим, потому что днем она унылая, а ночью бодрая", — рассказала Стефани.

Уитли уверена, что это не случайность и кошка намеренно звонила в дверь. По ее словам, Лилли каждый раз интересовалась посетителями, когда они приходили.

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По материалам: uposters.ru

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