Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компаний
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Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компаний

Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компанийПутин призвал российских производителей занять места иностранных компаний до их возращения

Президент России Владимир Путин призвал российский бизнес занять ниши, опустевшие после ухода иностранных производителей, до возвращения заграничных компаний. Об этом российский лидер заявил в ходе встречи с руководителями передовых инженерных школ и их партнерами в Великом Новгороде, передает ТАСС.

«Нужно, чтобы в основе всего лежали именно наши отечественные разработки. Потому что, и вообще нужно к этому стремиться и делать это уже как можно быстрее», — сказал Путин.

По словам главы государства, бывшие иностранные партнеры однажды вернутся на российский рынок, поэтому необходимо, чтобы российские производители подготовились к этому и заняли освободившиеся ниши. Он также подчеркнул, что сейчас на рынке есть временной лаг, которым надо воспользоваться.

Ранее Путин отметил, что уход зарубежных компаний вынудил российских производителей, «ленивых и почивающих на лаврах минеральных ресурсов», заняться развитием собственных интеллектуальных продуктов. «Это очень хорошо, нельзя, конечно, допустить сбоев», — добавил он.

Рассуждая о возможных последствиях ухода из России иностранных партнеров для российской экономики, глава государства допустил возможность отложенного негативного эффекта. При этом он заверил, что пока серьезных сбоев в экономике не наблюдается.

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По материалам: lenta.ru

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