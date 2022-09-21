"Пытались унизить": Рудова рассказала о травле в школе, пожаловавшись на издевательства учителей
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"Пытались унизить": Рудова рассказала о травле в школе, пожаловавшись на издевательства учителей

"Пытались унизить": Рудова рассказала о травле в школе, пожаловавшись на издевательства учителей

39-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками своими воспоминаниями о школе, которые оказались далеко не самыми светлыми. Экс-участница шоу "Звезды в Африке" пожаловалась на издевательства учителей.

Наталья Рудова пообщалась с подписчиками в соцсетях, ответив на интересующий их вопрос о том, считала ли она себя в прошлом лучше других людей - в частности, одноклассников и однокурсников.


Актриса заявила, что сталкивалась с травлей в школе - причем со стороны тех, кто, казалось бы, должен был ее защищать.

"Я всегда была белой вороной. В школе это максимально подчеркивали учителя, которые меня пытались унизить на глазах у других детей. Они не знали, что от этого я становлюсь только сильней", - призналась звезда в соцсетях.


Рудова высказалась о своем психическом расстройстве 

По словам артистки, она устала бороться с расстройством приема пищи (РПП) - психическим заболеванием, которое характеризуется нервным перееданием или недоеданием.

Именно данный недуг и стал причиной того, что знаменитость выглядит порой столь истощенной.


Рудова похвасталась, как флиртовала с Леонардо Ди Каприо у него дома

Российская актриса подтвердила, что в свое время Леонардо Ди Каприо сделал ей комплимент.

Правда! Это было на закрытой вечеринке у него дома. Он лучший актер этой планеты!

По мнению Натальи Рудовой, именно у Леонардо Ди Каприо "самые красивые ладони и пальцы" из всех мужчин.

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По материалам: uposters.ru

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