"Пытались унизить": Рудова рассказала о травле в школе, пожаловавшись на издевательства учителей
39-летняя Наталья Рудова поделилась с подписчиками своими воспоминаниями о школе, которые оказались далеко не самыми светлыми. Экс-участница шоу "Звезды в Африке" пожаловалась на издевательства учителей.
Наталья Рудова пообщалась с подписчиками в соцсетях, ответив на интересующий их вопрос о том, считала ли она себя в прошлом лучше других людей - в частности, одноклассников и однокурсников.
Актриса заявила, что сталкивалась с травлей в школе - причем со стороны тех, кто, казалось бы, должен был ее защищать.
"Я всегда была белой вороной. В школе это максимально подчеркивали учителя, которые меня пытались унизить на глазах у других детей. Они не знали, что от этого я становлюсь только сильней", - призналась звезда в соцсетях.
Рудова высказалась о своем психическом расстройстве
По словам артистки, она устала бороться с расстройством приема пищи (РПП) - психическим заболеванием, которое характеризуется нервным перееданием или недоеданием.
Именно данный недуг и стал причиной того, что знаменитость выглядит порой столь истощенной.
Рудова похвасталась, как флиртовала с Леонардо Ди Каприо у него дома
Российская актриса подтвердила, что в свое время Леонардо Ди Каприо сделал ей комплимент.
По мнению Натальи Рудовой, именно у Леонардо Ди Каприо "самые красивые ладони и пальцы" из всех мужчин.