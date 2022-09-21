Равшана Куркова возмущена, что мужчинам платят больше в кино
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Равшана Куркова возмущена, что мужчинам платят больше в кино

Равшана Куркова возмущена, что мужчинам платят больше в кино
Актриса Равшана Куркова считает несправедливым такое положение дел. Артистка призналась, что большинство фильмов в российском кинематографе долгое время создавалось под мужчин-актеров. Женским персонажам доставались в основном «обслуживающие» роли, раскрывающие характер или линию сюжета. По словам звезды, в последние годы ситуация стала меняться к лучшему. В картинах стали все чаше показывать сильные, объемные, центральные женские образы.
Правда, некоторое разделение все же осталось. «Насколько я знаю, актерам платят больше. Было бы честно, если бы ситуация менялась в сторону равноправия. Мы работаем не меньше и в тех же условиях. Как повлиять на положение вещей, я не знаю», — рассказала Куркова РИА Новости.
# Шоу-бизнес Куркова Равшана
По материалам: z-aya

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