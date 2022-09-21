Разговоры о сексе и воспитании детей под хиты Преснякова. Как прошла презентация шоу Подольской

Минувшим вечером в Москве прошла презентация YouTube-канала Натальи Подольской. Певица закатила вечеринку, на которую позвала близких и коллег и рассказала, почему затеяла освоение новой для нее сферы.

40-летняя Наталья поделилась, что давно мечтала запустить свою программу. «Друзья! Рада представить мое YouTube-шоу «Ваша Наташа», которое сегодня вышло. Я долго вынашивала эту идею, пока не встретила единомышленников, с которыми мы и воплотили мечту в жизнь. Цель шоу — быть полезным! Разговор о детях не имеет предела. Историй, проблем и переживаний на тему детей — миллион!

На примере звездных родителей мы разбираем различные ситуации и эксперт-психолог (врач с высшим образованием) дает свои комментарии, чтобы помочь разобраться и выстроить линию поведения. Нас никто не учит быть родителями, этому мы мы учимся вместе с нашими детьми. Мне кажется, главное понимать, что мы не можем быть идеальными, но хотим этого. Будем разбираться вместе», — заверила она.

В честь премьеры Подольская организовала мероприятие со звездными гостями. Поздравить ее пришли Мари Краймбрери, Юлианна Караулова и Юлия Барановская. Конечно же, отметились и члены семьи артистки и ее мужа — Никита Пресняков с женой Аленой Красновой.

Певица отмечала, как важно разбираться в проблемных вопросах родительства, в том числе половом воспитании и предохранении. По мнению звезды, с которым мало кто может поспорить, важно налаживать контакт с ребенком.

Так, она уже переживала кризисные ситуации в семье, когда родила второго сына. «Примерно через четыре месяца после появления на свет Вани Тема несколько раз все-таки произнес эту ужасную фразу: «Зачем вы его родили?!» Поскольку он так сказал не сразу, мне казалось, что сын так не думает, и я была очень счастлива, — делилась Наталья. — Я Теме пытаюсь объяснить, что у маленького ничего отнимать не надо, даже если он взял что-то не свое. Тут у нас, конечно, проблемки. Но все-таки Тему можно уговорить, объяснить ему, убедить».