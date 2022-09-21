Реакцию Китая на обращение Путина оценили

Вадим Карасев

Китаист Кашин: КНР повторила стандартную позицию по Украине после обращения Путина

Комментируя обращение российского президента Владимира Путина о референдумах в Донбассе и частичной мобилизации, Китай без изменений повторил свою стандартную позицию по украинскому вопросу. Об этом «Ленте.ру» рассказал китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он также назвал условие, при котором риторика Китая может измениться.

Ранее МИД Китая призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога.

Китайская риторика в отношении Украины в ключевых пунктах остается неизменной, однако на протяжении специальной военной операции (СВО) она менялась от строго нейтральной до более симпатизирующей России, отметил Кашин. По его словам, в КНР заявляли об ответственности НАТО на фоне ухудшения отношений с США.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

Мобилизационные мероприятия начинаются в России 21 сентября.

