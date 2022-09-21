Реакцию Китая на обращение Путина оценили
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Реакцию Китая на обращение Путина оценили

Реакцию Китая на обращение Путина оценилиКитаист Кашин: КНР повторила стандартную позицию по Украине после обращения Путина

Комментируя обращение российского президента Владимира Путина о референдумах в Донбассе и частичной мобилизации, Китай без изменений повторил свою стандартную позицию по украинскому вопросу. Об этом «Ленте.ру» рассказал китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. Он также назвал условие, при котором риторика Китая может измениться.

Ранее МИД Китая призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога.

Китайская риторика в отношении Украины в ключевых пунктах остается неизменной, однако на протяжении специальной военной операции (СВО) она менялась от строго нейтральной до более симпатизирующей России, отметил Кашин. По его словам, в КНР заявляли об ответственности НАТО на фоне ухудшения отношений с США.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем глава государства объявил о частичной мобилизации в стране.

Как позже уточнил глава Минобороны России Сергей Шойгу, будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

Мобилизационные мероприятия начинаются в России 21 сентября.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не может членораздельно говорить
Носкова в коляске привезли на радио. После двух инсультов певец не
Вышло обновление Windows 11 с новыми функциями для игроков
Вышло обновление Windows 11 с новыми функциями для игроков
Рыбалка была удачной, но возвращение домой оказалось проблематичным
Рыбалка была удачной, но возвращение домой оказалось проблематичным
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Брук Шилдс снялась в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян Skims
Реакцию Китая на обращение Путина оценили
Реакцию Китая на обращение Путина оценили
Лидер Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость о романе с любовницей
Лидер Maroon 5 Адам Левин прокомментировал новость о романе с
Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России
Как мировые политики отреагировали на частичную мобилизацию в России
Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5
Фил Спенсер прокомментировал успехи Sony и Playstation 5
Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно приметам
Как нужно относиться к шапке и что нельзя с ней делать согласно
Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
Охранник Леди Гаги перепутал артистку с дрэг-квин во время концерта
ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
ЦБ Армении объяснил ситуацию с картами «Мир» в стране
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации
Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации

Топ на сегодня

Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать разногласий с людьми
Гороскоп от Анжелы Перл на 21 сентября 2022 года: как избежать
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Алле Пугачевой предложили посетить Донбасс
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он оправдался, но его раскритиковали в сети: "Ты не заслуживаешь Нюши"
Нюша рассказала об измене мужа во время ее беременности. Он
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это нормально»
Рита Дакота: «На меня поднимали руку, мне изменяли, унижали. Это

Еще по теме

Эксперт считает испытания целью возможного прибытия двух Су-57 в Сирию
Будет только так: Москва огласила свою позицию по миротворцам в Донбассе
Бывший посол США объяснил заявление Путина о договоренностях с Обамой по Украине
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань