Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации
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Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизацииРоскомнадзор призвал СМИ пользоваться официальными источниками при освещении мобилизации

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о частичной мобилизации. Об этом говорится на сайте ведомства.

Регулятор призвал СМИ и информационные ресурсы пользоваться официальными источниками при освещении мобилизационных мероприятий на территории России. «Редакции средств массовой информации до выпуска материалов согласно статье 49 закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность», — напомнили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что распространение ложной информации в сети влечет за собой незамедлительную блокировку таких материалов в соответствии со статьей 15.3 Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Он объяснил свое решение необходимостью защитить суверенитет и целостность страны. По словам главы государства, в армию могут призвать тех, кто состоит в запасе, уже проходил службу в рядах Вооруженных сил России и имеет военную специальность.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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