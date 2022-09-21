С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов

Вадим Карасев

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" запустили в среду с космодрома Байконур. Транслирует сближение и стыковку с Международной космической станцией "Роскосмос".

Космический корабль штатно стартовал в 16:54 по МСК с площадки №31 космодрома Байконур. На борту "Союза МС-22" – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Данный полет – первый в рамках заключенного летом соглашения о перекрестных полетах на МКС. В октябре 2022-го по плану состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого включена космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.

Полет "Союза МС-22" пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет около 3 часов 16 минут. По информации "Роскосмоса", стыковка космического корабля с малым исследовательским модулем "Рассвет" российского сегмента МКС состоится приблизительно в 20:11.

Корабль назван "К.Э. Циолковский" в честь 165-летия со дня рождения ученого и основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Ожидаемая продолжительность полета экспедиции составит 188 суток, окончится миссия 28 марта следующего года.

В июля "Роскосмос" подписал с НАСА соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских космических кораблях и американских астронавтов на российских "Союзах" к МКС. Ранее экс-глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказывал, что вопрос перекрестных полетов долгое время не решался из-за нестабильной геополитической обстановки.