С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов

С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов

С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов

Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-22" запустили в среду с космодрома Байконур. Транслирует сближение и стыковку с Международной космической станцией "Роскосмос".

Космический корабль штатно стартовал в 16:54 по МСК с площадки №31 космодрома Байконур. На борту "Союза МС-22" – российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. Данный полет – первый в рамках заключенного летом соглашения о перекрестных полетах на МКС. В октябре 2022-го по плану состоится пуск американского корабля Crew Dragon, в экипаж которого включена космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина.


Полет "Союза МС-22" пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет около 3 часов 16 минут. По информации "Роскосмоса", стыковка космического корабля с малым исследовательским  модулем "Рассвет" российского сегмента МКС состоится приблизительно в 20:11.

Корабль назван "К.Э. Циолковский" в честь 165-летия со дня рождения ученого и основоположника теоретической космонавтики Константина Циолковского. Ожидаемая продолжительность полета экспедиции составит 188 суток, окончится миссия 28 марта следующего года.

В июля "Роскосмос" подписал с НАСА соглашение о перекрестных полетах российских космонавтов на американских космических кораблях и американских астронавтов на российских "Союзах" к МКС. Ранее экс-глава госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказывал, что вопрос перекрестных полетов долгое время не решался из-за нестабильной геополитической обстановки.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить стресс и добавят энергии без вреда для фигуры
Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить
Когда очень не хочется идти в школу
Когда очень не хочется идти в школу
С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской программы перекрестных полетов
С Байконура стартовал первый экипаж новой российско-американской
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав
Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud Gaming
Официально представили Logitech G CLOUD — консоль для Xbox Cloud
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал парик. Я в 14 лет стал мужчиной»
Пресняков: «Первый сексуальный опыт был жутким – с моей женщины спал
Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных компаний
Путин призвал российский бизнес занять ниши ушедших иностранных
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом
Займ наличными – описание, особенности оформления, требования
Займ наличными – описание, особенности оформления, требования
Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и рассказал о своих бьюти-привычках: "Гвинет приучила меня умываться дважды в день"
Брэд Питт запустил гендерно нейтральный косметический бренд и
В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s
В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben &

Топ на сегодня

Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен
«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова, Прилучный, Безруков оплакивают Пускепалиса
«Много помогал, а сколько бы еще успел сделать...»: Алферова,
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)

Еще по теме

На МКС прибыла новая экспедиция
«Союз» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура
К МКС вылетел «Союз» с новым экипажем на борту
«Союз МС-11» штатно вышел вышел на орбиту