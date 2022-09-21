Сергей Бурунов был срочно доставлен в больницу

Актера Сергея Бурунова экстренно доставили в больницу. СМИ сообщили о серьезных проблемах Сергея Бурунова со здоровьем. Как стало известно, 45-летний актер заразился коронавирусной инфекцией. На основании признаков состояния средней тяжести врачи приняли решение о его экстренной госпитализации. Бурунов заболел еще несколько дней назад. Источники выяснили, что он дважды сдал положительный тест на ковид. Несмотря на диагноз, Сергей отказывался ехать в больницу и занимался самолечением. Без грамотной медицинской помощи его состояние начало резко ухудшаться. После этого актер всё-таки вызвал «скорую», которая доставила его в одну из столичных больниц.«На данный момент Бурунов проходит обследование, после которого специалисты составят план дальнейшей терапии», — пишет «Пятый канал». Журналисты смогли дозвониться до больного Бурунова. Он коротко ответил на вопрос о своем самочувствии и подтвердил, что находится под медицинским наблюдением. «Да, меня госпитализировали, но со мной все нормально», — сказал актер агентству «Москва». Напомним, что днем ранее в госпиталь попала Виктория Боня. Она оказалась в больнице после опасного восхождения на вершину горы Манаслу. До столицы Непала телезвезду довезли на медицинском вертолете. Перед этим Виктория жаловалась на сильные головные боли, проблемы с дыханием, бессонницу и страшные отеки по всему телу.