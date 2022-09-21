Сергей Бурунов вышел на связь после госпитализации с коронавирусом
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Сергей Бурунов вышел на связь после госпитализации с коронавирусом

Сергей Бурунов вышел на связь после госпитализации с коронавирусомСергей Бурунов заявил, что решил «госпитализировать сам себя» из-за недомогания и COVID-19

Российский актер Сергей Бурунов вышел на связь после того, как его госпитализировали с коронавирусом. О своем состоянии артист рассказал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Актера доставили в приемное отделение 20 сентября с отдышкой, кашлем, болью в горле, голове и мышцах. Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» рассказал, что почувствовал недомогание и решил «госпитализировать сам себя».

«Я в больнице, я заболел, но ничего страшного в этом нет. Чтобы не заражать вас, дорогие друзья, я обратился к врачам», — сообщил артист.

Бурунов подчеркнул, что его состояние сейчас оценивается как стабильное, а также опроверг информацию об экстренной госпитализации и состоянии средней тяжести: «В скоро времени буду дома. Я в стабильном состоянии и ничего экстренного нет. Не нужно нагонять панику, я живой».

Ранее британскую актрису Кейт Уинслет госпитализировали после падения во время съемок фильма в Хорватии.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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