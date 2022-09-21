Шакира впервые прокомментировала расставание с Жераром Пике: "Иногда мне кажется, что все это страшный сон"

Вадим Карасев

Шакира снялась для американского Elle и дала интервью, в котором впервые прокомментировала расставание с футболистом Жераром Пике: звезды расстались в июне после 10 с лишним лет совместной жизни — из-за измен Пике. В интервью Шакира призналась, что в целом переживает трудный момент в жизни — борьбу за опеку над сыновьями, а также обвинения в укрывательстве от уплаты налогов. Этот период в своей жизни она описала как "один из самых темных". Шакира также сказала, что "писать музыку — все равно что ходить к психиатру, только дешевле" и сравнила творчество с плотом, за который цепляется тонущий человек.





Шакира

Шакира впервые подробно высказалась о том, как переживает расставание с Пике.

Действительно трудно говорить об этом лично, тем более что я впервые обращаюсь к этой теме в интервью. Я молчала и просто пыталась все обдумать. Мне трудно об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю, потому что я на виду у публики, и потому что наше расставание не похоже на обычное расставание. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям. Невероятно сложно. Папарацци дежурят перед моим домом круглосуточно, и мне некуда спрятаться от них с детьми, кроме как дома. Мы не можем гулять в парке, как обычная семья, или есть мороженое, или заниматься чем-то еще без того, чтобы папарацци не преследовали нас. Так что это сложно. И я пыталась замалчивать эту ситуацию перед своими детьми. Я стараюсь делать это и защищать их, потому что это моя миссия номер один в жизни. Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в сети, и это их просто задевает, понимаете?

— сказала певица.





Шакира призналась, что ее дети тяжело переживают расставание родителей, а саму Шакиру ранило то, что все произошло в непростой для нее период.

Я стараюсь максимально скрыть от них ситуацию. Она очень грустная для двоих детей, которые пытаются пережить разлуку своих родителей. А иногда мне просто кажется, что все это дурной сон и что в какой-то момент я проснусь. Но нет, это реально. И что еще реально, так это разочарование, которое я испытываю, когда я вижу, что что-то столь священное и особенное, какими, я думала, были отношения с отцом моих детей, превратилось во что-то вульгаризированное и обесцененное средствами массовой информации. И все это, пока мой отец был в отделении интенсивной терапии, а я боролась с разными проблемами. Как я уже сказала, это, вероятно, самый темный час в моей жизни. Но затем я думаю обо всех тех женщинах по всему миру, которые переживают трудности, такую же плохую ситуацию, как моя, или такую же трудную, как моя, или еще хуже. Для таких женщин, как я, которые верят в семейные ценности, у которых была мечта иметь одну семью на всю жизнь, видеть, как эта мечта разбита вдребезги, — одна из самых болезненных вещей, через которые можно пройти. Но я думаю, что мы, женщины, стойкие. Эта стойкость является врожденной для нас.





Певица рассказала, что именно дети помогают ей справиться с ситуацией.

Я справляюсь с этим, наверное, напоминая себе, что мне нужно стать примером для своих детей, что я должна быть такой, какой они хотят. И я также хочу быть рядом со всеми людьми, которые проявили ко мне свою любовь и поддержку. Это моя самая большая сила. Это мой самый мощный двигатель на данный момент,

— отметила Шакира.





Говоря о битве за опеку, певица также сказала, что, несмотря ни на что, Пике остается для нее отцом ее детей, и она надеется, что им удастся "выяснить, что лучше для их будущего, их собственных жизненных мечтаний и какое решение является справедливым для всех участников".

Подробно комментировать новый роман Пике и сообщения прессы об измене футболиста, которая стала внезапным неприятным сюрпризом для певицы, Шакира не стала.









Эти подробности слишком личные, чтобы ими делиться, по крайней мере, в этот самый момент — все так свежо и ново. Могу только сказать, что я вложила все, что у меня было, в эти отношения и мою семью.

Шакира, которая старше Жерара Пике на 10 лет, также обратила внимание на то, что она пошла на определенные жертвы и уступки, чтобы поддержать возлюбленного в его спортивной карьере.

Один из нас двоих должен был чем-то пожертвовать. Либо он разорвет свой контракт с "Барселоной" и переедет со мной в США, где складывается моя карьера, либо мне придется сделать это. Итак, один из двоих должен был приложить это усилие и принести эту жертву. И я сделала это. Я отодвинула свою карьеру на второй план и переехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать титулы. И это была жертва ради любви,

— сказала Шакира.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, у них двое сыновей — 9-летний Милан и 7-летний Саша. Официально пара жената не была.





Надя Бесчетникова