Шойгу дал разъяснения по частичной мобилизации

Вадим Карасев

Министр обороны России Сергей Шойгу разъяснил, как будет проходить частичная мобилизация в России, и кто подлежит призыву на военную службу, сообщают "Известия".

Шойгу подчеркнул, что ни студентов военных вузов, ни солдат-срочников этот процесс не коснется. Он заявил, что в России огромный мобилизационный ресурс тех, кто служил и имеет боевой опыт — их почти 25 млн человек. Частичной мобилизации подлежат чуть более 1%.

"Это не какие-то люди, которые никогда не видели и не слышали об армии. Не идет речи о мобилизации, призывов студентов и учащихся вузов. Их никто мобилизовывать не будет. Пусть спокойно ходят на занятия, учатся. Служащие по призыву также мобилизованы не будут, в зону СВО их не отправят", — сказал Шойгу.

Министр также пояснил, что частичная мобилизация нужна, в первую очередь, для контроля линии соприкосновения в 1 тыс. км и освобожденных территорий.

В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек, заявил Шойгу.

Ранее в среду президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства уточнил, что призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта спецоперации на Украине.

Отсрочка от призыва предоставляется сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Мобилизационные мероприятия начнутся уже сегодня. Губернаторам поручили обеспечить призыв в количестве и в сроки, которые Минобороны определяет для каждого региона.