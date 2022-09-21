Шольц назвал российскую мобилизацию «актом разочарования»
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Шольц назвал российскую мобилизацию «актом разочарования»

Шольц назвал российскую мобилизацию «актом разочарования»Канцлер ФРГ Шольц: своим объявлением о мобилизации Россия делает только хуже

Принятое президентом России Путиным решение о частичной мобилизации канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «актом разочарования». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению канцлера, частичная мобилизация, объявленная в России, усугубит ситуацию на Украине. «Последним своим объявлением Россия делает только хуже», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также повторил свое заявление о том, что референдумы на востоке Украины «не будут признаны» мировым сообществом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал референдумы о присоединении к России цинизмом и провокацией.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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