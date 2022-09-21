Симоньян: «Алла Борисовна, свобода слова – это когда за нее морду не бьют и не угрожают!»

Как только Алла Пугачева вернулась в Россию, то стала заявлять о себе все громче и громче. Сначала звезда заверила, что приехала отомстить кое-кому, а потом и вовсе попросила признать ее иноагентом вслед за мужем.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

1 сентября Примадонна сообщила прессе, что планирует сделать первым делом в Москве. «Много чего хотелось бы сделать. Морду набить одному человеку!» — сказала 73-летняя артистка. Публика тут же начала рассуждать, кто же так насолил ей?

Об этом задумалась и Маргарита Симоньян. «Алла Пугачева сказала, что хочет жить в стране, в которой есть свобода слова. При этом, вернувшись сюда, первое, что она сказала, что хочет набить морду одному человеку. Мы с Володей Соловьевым так и не поняли и чуть не подрались, ему она хочет набить морду или мне? Очевидно, кому-то примерно из нас. За что? За слова», — удивилась она.

42-летняя журналистка упомянула давнюю неприятную ситуацию, связанную с Максимом Галкиным*. «Алла Борисовна, свобода слова — это когда за слова морду не бьют! И набить морду не угрожают. Я вам больше скажу, когда ваш супруг оскорблял моего пару лет назад, я не ответила ничего. Я могла бы, но не стала и Тиграна упросила этого не делать, потому что это были бы как раз личностные разборки, шоу-бизовские дела, об которые мне неприятно мараться. Никто из нашей сем эту семью пальцем не трогал, не говорил. Галкин неспровоцированно оскорбил Тиграна и мы, Алла Борисовна, промолчали, потому что мы вежливые воспитанные люди, христиане. Годы молчали, пока ваш супруг не начал поливать помоями родину мою, нашу и армию, мою, нашу», — заверила главред RT в шоу «Кеосаян daily».

Симоньян говорила о высказывании Галкина, опубликованном в соцсетях. Комик тогда назвал программу «Международная пилорама» канала НТВ Кеосаяна похабной, в которой нет никакого юмора, в выражениях он себя не сдерживал.

К слову, и сегодняшние действия юмориста она, мягко говоря, не одобряет. «То, что он несет — не позиция, это называется солидаризироваться с врагом! Называется, говорить то же самое, что говорят спецслужбы врага, помогать им. Это не иноагент, это коллаборационист. Поэтому скажите спасибо, что пока иноагент», — завершила Маргарита.