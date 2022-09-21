СМИ: Карты «Мир» перестали принимать в некоторых банка Казахстана и Вьетнама
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СМИ: Карты «Мир» перестали принимать в некоторых банка Казахстана и Вьетнама

СМИ: Карты «Мир» перестали принимать в некоторых банка Казахстана и Вьетнама

С российской платежной системой «Мир» перестали работать некоторые банки Казахстана и Вьетнама, сообщают «Известия» со ссылкой на call-центры кредитных организаций.

Так, вслед за турецкими DenizBank и Is Bankasi, объявившими о прекращении работы с Национальной системой платежных карт (НСПК) с 19 сентября, о приостановке приема карт «Мир» заявили во вьетнамском BIDV и казахстанском «Халык».

Ранее эти банки фигурировали на сайте НСПК в качестве партнеров системы. Эксперты объяснили изданию решения кредитных организаций рисками быть отрезанными от мировой финансовой системы из-за санкций Запада.

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По материалам: pnp.ru

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