СМИ: Карты «Мир» перестали принимать в некоторых банка Казахстана и Вьетнама

С российской платежной системой «Мир» перестали работать некоторые банки Казахстана и Вьетнама, сообщают «Известия» со ссылкой на call-центры кредитных организаций.

Так, вслед за турецкими DenizBank и Is Bankasi, объявившими о прекращении работы с Национальной системой платежных карт (НСПК) с 19 сентября, о приостановке приема карт «Мир» заявили во вьетнамском BIDV и казахстанском «Халык».

Ранее эти банки фигурировали на сайте НСПК в качестве партнеров системы. Эксперты объяснили изданию решения кредитных организаций рисками быть отрезанными от мировой финансовой системы из-за санкций Запада.