Спа-процедуры в Москве — жизненная необходимость для мегаполиса

Вадим Карасев

Современный спа центр в Москве «Вай Тай» предлагает ритуалы для удовольствия, красоты и здоровья. Тайские спа-комплексы целебные не только для кожи и подкожного слоя, они омолаживают организм, оздоравливают его. SPA-процедуры воздействуют на организм через кожу. Улучшается обмен веществ и усиливается кровоток, из организма выходят токсины.

Натуральные косметические средства премиального уровня, которые использует «Вай Тай» для процедур, не включают в состав парабены, искусственные консерванты.

Когда нам нужен спа-уход

Неправильный образ жизни, нарушение режима отдыха и бодрствования, недосып, стрессовые ситуации, загрязненный воздух — все это ослабляет защитные силы организма, делает волосы ломкими, тонкими, а кожу уставшей. И еще в такой среде можно набрать вес, стать невротиком или заболеть чем-то серьезным. Как минимизировать вред от окружающей среды в большом городе?

Восстановите силы и оздоровитесь с помощью спа-системы, которая благотворно влияет на организм!

Спа-процедуры — профилактика, улучшающая физическое состояние человека. В состав входят целебные грязи, экстракты водорослей, морская соль, косметика, минеральные, термальные воды.

Сегодня спа-восстановление перестало быть просто роскошью, это жизненная необходимость. Где еще можно вернуть душевное и физическое равновесие для ментального и телесного здоровья? Жители мегаполисов ведут чрезмерно активный образ жизни, устают от стрессов. Регулярное посещение спа-центров — вот убежище от стрессов, профилактика лишнего веса, улучшение циркуляции крови.

Чем полезен спа-уход для здоровья

Польза от спа-программ очевидна:

кожа возвращает упругость;

повышается иммунитет;

с расслаблением снимается стресс;

организм омолаживается;

дыхательная, сердечная, нервная система укрепляется;

улучшается кровоток.

Это не только расслабление организма через базовое обертывание и массаж. В программы включены:

пилинги тела, отшелушивающие ороговевшие клетки эпидермиса — кожа становится гладкой, мягкой;

аппаратный lPG-массаж, влияющий на подкожные ткани, мышцы;

обертывание с медом, солями, глиной, грязями;

озонотерапия.

Салон премиум-класса заботится о комфорте клиентов во время процедур. Чтобы поддерживать красоту и молодость, проводят спа-процедуры для волос, тела, рук и ног. Доступные цены в спа салоне привлекают множество клиентов, потому нужно записываться заранее на день, в который планируете прийти.