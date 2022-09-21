Сравнение Deathloop на Xbox Series X | S и Playstation 5
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Сравнение Deathloop на Xbox Series X | S и Playstation 5

Сравнение Deathloop на Xbox Series X | S и Playstation 5


Состоялся релиз игры Deathloop на приставках Xbox Series X и Xbox Series S, а в прошлом году проект вышел на Playstation 5. Вместе с релизом на новых платформах, игра получила крупное обновление Goldenloop, которое доступно, в том числе, на консолях Sony.

Портал IGN решил сравнить версии Deathloop на разных приставках и пришел к выводу, что лучшая консольная версия игры — на Xbox Series X. Некоторые детали из сравнения:



На Xbox Series X у Deathloop есть 4 графических режима, на Xbox Series S их два — подробнее здесь.



Графически версии для Xbox Series X и Playstation 5 примерно выглядят одинаково. Но в режиме качества на Xbox Series X игра работает лучше, в среднем, на 5-7 FPS в динамичных сценах. В режиме 120 FPS игра Deathloop тоже лучше работает на Xbox Series X — на 5-15 FPS, но IGN рекомендует играть в 120 FPS только при поддержке VRR со стороны телевизора.



На Xbox Series S игра Deathloop работает хорошо в обоих режимах, даже в режиме качества ей почти всегда удается держать 60 FPS. Как отмечают журналисты, у версии для Xbox Series S есть перспективы для улучшения графики — «чувствуется запас мощности».



Режим производительности отличается от режима качества на Xbox Series S в чуть более стабильном FPS и ухудшении уровня детализации и качества теней.

Само сравнение Deathloop на Xbox Series X | S и Playstation 5 можно посмотреть ниже.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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