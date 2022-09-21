Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом

Вадим Карасев

Актер Угольников рассказал, что перед смертью Пускепалис начал съемки в новом фильме

Незадолго до смерти актер, режиссер театра и кино Сергей Пускепалис начал съемки в новом фильме о Великой Отечественной войне. Об этом стало известно из беседы с актером, режиссером и продюсером Игорем Угольниковым, который поделился с «Лентой.ру» воспоминаниями о последней встрече с погибшим в автомобильной аварии артистом.

«Сергей начал сниматься в нашей картине "Позывной «Журавли»" о буднях фронтовой разведки в 1943 году в одной из главных ролей. Первый съемочный день у него состоялся три дня назад, мы сняли первый эпизод с его участием. Мы договорились о том, что он должен был 20 сентября приехать к нам на съемку на студию на своем бронированном автомобиле, который он приобрел. Он попросил меня, чтобы вчера во время съемки мои художники закамуфлировали этот автомобиль. А после съемки сегодня утром он должен был поехать на этом автомобиле в Донбасс. Все, что дальше произошло, вы знаете», — рассказал актер.

По словам Игоря Угольникова, он был много лет знаком с Сергеем Пускепалисом. «Мы были в товарищеских отношениях. К сожалению, не могу назвать его своим близким другом, но очень бы хотел», — объяснил он.

Фильм «Позывной "Журавли"» должен был стать первой совместной работой Угольникова и Пускепалиса.

«Мы долго шли к этой работе. Мы ни разу не работали вместе и очень радовались тому, что наконец-то мы будем рядом. Мы хотели осуществить нашу мечту, которой теперь сбыться не суждено. Я очень расстроен. Ему так понравилось у нас на студии, что он сказал: "Я никуда отсюда не уезжаю, поставьте мне здесь палатку, буду жить здесь"», — поделился воспоминаниями Игорь Угольников.

56-летний актер Сергей Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области 20 сентября. Его автомобиль Ford Transit столкнулся с грузовиком. Водитель и пассажир микроавтобуса погибли, дальнобойщик, находившийся за рулем грузовика, был госпитализирован.

После гибели актера Telegram-канал Mash опубликовал видео, где Пускепалис показывает списанную бронированную инкассаторскую машину. По данным журналистов, на ней он планировал отправиться в Донбасс.

«Завтра мы едем к Игорю Угольникову, (...) наносим камуфляж и 21 [сентября] мы отдаем его в подразделение диверсионно-разведывательного отряда комбата Волк», — говорит он на опубликованных кадрах.

Прощание с актером запланировано 22 сентября в Ярославле. Траурные мероприятия в Театре имени Федора Волкова будут проходить с 9:00 до 12:30 в большом зрительном зале, после чего в Казанском монастыре состоится отпевание актера.