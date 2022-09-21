Стало известно о выходе «Газпром нефти» на исторический максимум добычи

Вадим Карасев

Замглавы «Газпром нефти» Яковлев заявил, что добыча находится на историческом максимуме

Заместитель главы «Газпром нефти» Вадим Яковлев в ходе Тюменского промышленно-энергетического форума (TNF) заявил, что в настоящее время добыча компании находится на историческом максимуме, показатели превысили допандемийный уровень. Об этом стало известно ТАСС.

«Мы находимся на исторических максимумах по уровню добычи. Мы уже вышли на уровень добычи, который превышает допандемийный уровень», — заявил он.

В 2021 году добыча «Газпром нефти» увеличилась на 5,6 процента, достигнув 100 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

Ранее стало известно, что правительство России предоставило «Газпром нефти» федеральный Усть-Енисейский участок недр, расположенный в акватории Енисейского залива Карского моря. Целью является геологическое изучение недр федерального значения и внутренних вод для поиска и оценки месторождений углеводородов.

