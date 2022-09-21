Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить стресс и добавят энергии без вреда для фигуры
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Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить стресс и добавят энергии без вреда для фигуры

Сытно, вкусно, полезно: продукты питания, которые помогут снизить стресс и добавят энергии без вреда для фигуры

Еда приносит не только наслаждение, но и вред здоровью, особенно когда человек целенаправленно начинает заедать свой стресс. Из-за этого портится фигура, самочувствие, уходит энергия. Далее мы расскажем о вкусных продуктах питания, которые очень полезны и к тому же есть их можно в любое время суток.

Различные ягоды

Все ягоды способны поднимать настроение. Их можно употреблять просто так в пищу или в виде взбитого смузи. А если к ним добавить грецкие орехи, фундук или миндаль, то получится неплохой утренний перекус.

Хлебцы

Они смогут полностью насытить организм человека, даже после легкого перекуса. Их стоит употреблять вместе с рыбными или мясными продуктами. Также их можно намазать творожным сыром, тогда получится своеобразный бутерброд. Главное помнить, что у всего должна быть своя мера.

Зеленый чай

Различные чаи на травах способны успокоить чувство голода и нервы. Тем не менее у многих людей бывает аллергия на разные травы, поэтому к таким напиткам стоит относиться довольно аккуратно.

Черный шоколад

Сладкое — это тоже достаточно неплохой метод борьбы со стрессовыми ситуациями. Главное выбрать плитку, в которой содержится минимальное количество сахара. Черный шоколад хорошо снижает тревожность и успокаивает нервы.

Полезные углеводы

Цельнозерновые продукты не только очень полезные для организма, но еще отлично повышают настроение. К примеру, макароны с вареной рыбой и хлебом — это пища, в которой полно углеводов.

Рыбные продукты

В палтусе, скумбрии, селедке и лососе содержится большое количество ненасыщенной жирной кислоты омега-3, которая способствует повышению настроения. Также она есть в составе водорослей, грецких орехах и семенах лена.

# Общество Еда
По материалам: rsute

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