The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью, игра будет в Game Pass

Вадим Карасев





Игра The Texas Chain Saw Massacre выйдет в подписке Game Pass в день релиза, о чем стало известно в июне этого года. Проект представляет собой ассиметричный многопользовательский хоррор, который выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 5, Playstation 4 и PC.

Сегодня в сети появилось несколько первых превью игры The Texas Chain Saw Massacre от крупных игровых изданий. В целом, реакция на проект у журналистов положительная. Журналисты опробовали режим игры 3 (злодеи) на 4 (выживающие). IGN отмечает, что такой формат геймплея «очень хорошо работает в текущей сборке». Сыграть у журналистов получилось только на одной карте — ферме из оригинального фильма.

По миссии, перед выживающими ставится задача попытаться скрыться из дома, а киллеры должны им помешать. В ролике от IGN, который можно видеть ниже, демонстрируется полноценный геймплей The Texas Chain Saw Massacre. Выживающие должны сначала спастись из подвала, а потом покинуть территорию, но для этого им требуется найти некоторые необходимые вещи. При этом, каждая из жертв имеет свои способности, как и каждый из злодеев.

Игра The Texas Chain Saw Massacre выйдет в 2023 году, точной даты пока нет.