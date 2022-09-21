Тот самый вкус: оригинальный рецепт шведских фрикаделек из Икеи, как приготовить

Многие бывали в Икеа и пробовали их фирменные фрикадельки. Но мало кто знает, как их приготовить, потому что рецепт долгое время находился под строгим секретом компании. Однако в 2020 году они раскрыли эту тайну, чтобы каждый мог приготовить дома знаменитые шведские фрикадельки. Этот рецепт не очень сложный, но требует внимания и четкой последовательности. Читайте далее, как приготовить фрикадельки из Икеи в домашних условиях.

Как приготовить шведские фрикадельки из Икеи

Приготовление этого блюда довольно несложное, но оно получается очень вкусным, и даже сырой фарш пахнет приятно.

Ингредиенты, которые нужны для приготовления этой вкуснятины:

говяжий фарш – 50 грамм;

свиной фарш – 250 грамм;

яичный желток – 2 штуки;

чесночный порошок – 1 столовая ложка;

лук – 1 штука;

рубленая петрушка – 1 столовая ложка;

панировочные сухари – 40 грамм;

мускатный орех – 1 щепотка;

перец – 1 щепотка;

соль – 1 столовая ложка.

Что необходимо, чтобы приготовить подливу:

150 миллиграмм овощного бульона;

150 миллиграмм говяжьего бульона;

150 миллиграмм сливок;

40 грамм пшеничной муки;

40 грамм сливочного масла;

1 столовая ложка оливкового масла;

2 чайные ложки соевого соуса;

1 чайная ложка дижонской горчицы.





Для приготовления шведских фрикаделек, нужно:

Все ингредиенты перемешать и с помощью мясорубки или блендера все тщательно измельчить. В полученную смесь засыпать специи и соль, все перемешать. В итоге должен получиться вязкий, однородный фарш. Затем необходимо сделать из него небольшие шарики — около 3 сантиметров в диаметре. Потом их выложить в миску, накрыть пленкой и поставить в холодильник на пару часов. После этого они не будут прилипать к сковороде во время прожарки. Далее их необходимо переложить на сковородку и поджарить до легкой корочки. Затем их нужно пересыпать на противень. Поставить его в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Чтобы приготовить подливу, необходимо:

Сотейник поставить на огонь и разогреть, потом добавить сливочное и оливковое масло, туда же засыпать муку и обжарить около 2 минут на среднем огне. Затем в полученную смесь необходимо вылить говяжий и овощной бульоны, проварить еще около 7 минут. Влить сливки и тщательно перемешать, чтобы они не свернулись. Затем засыпать горчицу, соевый соус, все смешать и проварить около 3 минут, чтобы получилась густая однородная масса. Теперь можно доставать фрикадельки из духовки, выложить их на блюдо, полить подливой и можно подавать на стол вместе с картофельным пюре.