Тот самый вкус: оригинальный рецепт шведских фрикаделек из Икеи, как приготовить
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Тот самый вкус: оригинальный рецепт шведских фрикаделек из Икеи, как приготовить

Тот самый вкус: оригинальный рецепт шведских фрикаделек из Икеи, как приготовить

Многие бывали в Икеа и пробовали их фирменные фрикадельки. Но мало кто знает, как их приготовить, потому что рецепт долгое время находился под строгим секретом компании. Однако в 2020 году они раскрыли эту тайну, чтобы каждый мог приготовить дома знаменитые шведские фрикадельки. Этот рецепт не очень сложный, но требует внимания и четкой последовательности. Читайте далее, как приготовить фрикадельки из Икеи в домашних условиях.

Как приготовить шведские фрикадельки из Икеи

Приготовление этого блюда довольно несложное, но оно получается очень вкусным, и даже сырой фарш пахнет приятно.

Ингредиенты, которые нужны для приготовления этой вкуснятины:

  • говяжий фарш – 50 грамм;
  • свиной фарш – 250 грамм;
  • яичный желток – 2 штуки;
  • чесночный порошок – 1 столовая ложка;
  • лук – 1 штука;
  • рубленая петрушка – 1 столовая ложка;
  • панировочные сухари – 40 грамм;
  • мускатный орех – 1 щепотка;
  • перец – 1 щепотка;
  • соль – 1 столовая ложка.

Что необходимо, чтобы приготовить подливу:

  • 150 миллиграмм овощного бульона;
  • 150 миллиграмм говяжьего бульона;
  • 150 миллиграмм сливок;
  • 40 грамм пшеничной муки;
  • 40 грамм сливочного масла;
  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 2 чайные ложки соевого соуса;
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы.


Для приготовления шведских фрикаделек, нужно:

Все ингредиенты перемешать и с помощью мясорубки или блендера все тщательно измельчить. В полученную смесь засыпать специи и соль, все перемешать. В итоге должен получиться вязкий, однородный фарш. Затем необходимо сделать из него небольшие шарики — около 3 сантиметров в диаметре. Потом их выложить в миску, накрыть пленкой и поставить в холодильник на пару часов. После этого они не будут прилипать к сковороде во время прожарки. Далее их необходимо переложить на сковородку и поджарить до легкой корочки. Затем их нужно пересыпать на противень. Поставить его в разогретую до 180 градусов духовку на полчаса.

Чтобы приготовить подливу, необходимо:

Сотейник поставить на огонь и разогреть, потом добавить сливочное и оливковое масло, туда же засыпать муку и обжарить около 2 минут на среднем огне. Затем в полученную смесь необходимо вылить говяжий и овощной бульоны, проварить еще около 7 минут. Влить сливки и тщательно перемешать, чтобы они не свернулись. Затем засыпать горчицу, соевый соус, все смешать и проварить около 3 минут, чтобы получилась густая однородная масса. Теперь можно доставать фрикадельки из духовки, выложить их на блюдо, полить подливой и можно подавать на стол вместе с картофельным пюре.
# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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