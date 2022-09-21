Twitch заблокировал аккаунт показывавшего горящую газовую плиту россиянина

Вадим Карасев

Twitch заблокировал аккаунт россиянина, транслировавшего горящие газовые конфорки

Популярный видеостриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт россиянина, который круглосуточно транслировал работающую газовую плиту под музыку рок-группы «Сектор газа». Об этом сообщает РИА Новости.

«В данный момент этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке открыть трансляцию.

Прямой эфир, зрителям которого показывали горящие газовые конфорки под композиции «Сектора газа», запустил житель Ростова-на-Дону под ником russiangas1. «Из России с любовью», — подписал он стрим. В описании канала юзер указал: «Русский парень тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро (86 рублей по текущему курсу — «прим. Ленты.ру») в месяц». Мужчина не выключал горящую конфорку, когда уходил из дома. По возвращении он включал остальные три конфорки.

Мировой энергетический кризис, из-за которого в странах Европы выросли цены на газ, усугубился в 2022 году из-за санкций против энергетического сектора России. Другой причиной стало то, что прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была приостановлена на неопределенный срок в начале сентября.

К концу августа цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Исторический рекорд также установили цены на электричество в Европе. Фьючерс на электричество на 2023 год в Германии впервые подорожал до 1050 евро за мегаватт-час.

Правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Кроме того, Еврокомиссия представила план, предполагающий снижение потребления электричества в странах Евросоюза минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены. В попытке сэкономить газ власти компании и домохозяйства прибегают к разным методам, в том числе понижают температуру отопления помещений, отключают свет в магазинах и подсветку памятников по вечерам и ночью.