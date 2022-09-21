В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
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В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»

В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»В Армении сообщили, что что обслуживание карт платежной системы «Мир» прекратилось

СМИ Армении сообщают, что обслуживание карт платежной системы «Мир» прекратилось, в частности, держатели карт не могут обналичить суммы в банкоматах. Об этом пишет «Интерфакс».

При этом в ЦБ Армении пояснили, что коммерческие банки страны самостоятельно примут решения в связи с санкциями относительно обслуживания российской платежной системы.

«Что касается изменений в процессе обслуживания клиентов, то коммерческие банки в случае изменения в своих условиях обслуживания уведомят клиентов в надлежащем порядке», — заявили в ЦБ.

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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