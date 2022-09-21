В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s

Вадим Карасев





Игроки обратили внимание, что в библиотеке подписки Game Pass сегодня появилась некая игра, которая имеет название XBET_Test_product_4. На аватаре этой игры стоят стаканчик с мороженым известной американской марки Ben & Jerry’s.





Игру можно даже установить, если нажать на нее в списке проектов Game Pass. При запуске, как пишут игроки, которые смогли установить проект, появляется «действительно простая и довольно плохо выглядящая игра для устройств с сенсорным экраном».





Вероятно, появление этой игры в Game Pass — ошибка, либо подготовка к коллаборации между Xbox и Ben & Jerry’s.