В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s
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В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s

В Game Pass неожиданно появилась тестовая игра с мороженным Ben & Jerry’s


Игроки обратили внимание, что в библиотеке подписки Game Pass сегодня появилась некая игра, которая имеет название XBET_Test_product_4. На аватаре этой игры стоят стаканчик с мороженым известной американской марки Ben & Jerry’s.


Игру можно даже установить, если нажать на нее в списке проектов Game Pass. При запуске, как пишут игроки, которые смогли установить проект, появляется «действительно простая и довольно плохо выглядящая игра для устройств с сенсорным экраном».


Вероятно, появление этой игры в Game Pass — ошибка, либо подготовка к коллаборации между Xbox и Ben & Jerry’s.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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