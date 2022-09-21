В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ
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В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ

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Решение президента России Владимира Путина о введении частичной мобилизации в России является дальнейшей эскалацией конфликта. Так его назвала замглавы МИД Великобритании Великобритании Джиллиан Киган, передает РИА Новости.

«Очевидно, это эскалация, которая вызывает беспокойство», — заявила заместитель министра иностранных дел. Она также отметила, что британская сторона должна очень серьезно отнестись к возможности применения Москвой ядерного оружия.

Ранее Путин заявил, что в России с 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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