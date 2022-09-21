В Минэкономразвития считают нужным обновить список моногородов

Одновременно помогать 320 моногородам невозможно, поэтому рано или поздно необходимо будет этот список актуализировать. Об этом 21 сентября на заявил «правительственном часе» в Совете Федерации министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, предложения обновить перечень моногородов, который формировался на основе статистики начала 1990-х годов, поступали еще в 2021 году. Причем половина городов из списка на сегодня практически никак не отличается от других аналогичных близлежащих населенных пунктов, отметил министр.

«Каких-то особых инструментов к большинству из них принимать не надо было. Мы этот вопрос отложили, учитывая текущую ситуацию. Но рано или поздно нам надо все-таки определиться», — процитировало главу Минэкономразвития «СенатИнформ».

Он отметил, что сейчас происходят большие структурные изменения, и те предприятия, которые кажутся благополучными, со временем могут утратить видимость благополучия. Поэтому в этом вопросе необходимо учитывать приоритеты, считает Решетников.