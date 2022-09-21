В Мурманской области пять вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов

Пять вагонов поезда № 21 Мурманск — Санкт-Петербург сошли с рельсов, никто из пассажиров не получил травмы. Соответствующее сообщение пресс-службы РЖД опубликовано на сайте компании.

Инцидент произошел в среду на перегоне Куна — Ягельный Бор Мурманского региона Октябрьской железной дороги. «По предварительной информации в сходе пять вагонов, все вагоны на колесах. Пострадавших нет. Пассажиры пересажены в другие вагоны», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что к месту происшествия направились восстановительные поезда со станций Мурманск и Кандалакша. По заверению представителей железной дороги, сотрудники делают все возможное для ликвидации последствий схода вагонов, в скором времени ожидается возобновление движения транспорта. В РЖД также сообщили, что создали оперштаб по урегулированию ситуации, его возглавил генеральный директор организации Олег Белозеров.

Между тем агентство ТАСС сообщает со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, что среди прочих с рельсов сошел вагон-ресторан. В ведомстве подтвердили информацию о том, что среди пассажиров никто не пострадал.



