В ООН порекомендовали сотрудникам отказаться от российских вертолетов
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В ООН порекомендовали сотрудникам отказаться от российских вертолетов

В ООН порекомендовали сотрудникам отказаться от российских вертолетовООН порекомендовала сотрудникам отказаться от российских вертолетов

ООН порекомендовала своим сотрудникам не использовать для политических и гуманитарных миссий самолеты и вертолеты российского производства. Об этом сообщил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик, передает РБК.

«Это касается как самолетов, так и вертолетов. Хотя мы принимаем смягчающие меры, это событие, очевидно, серьезно влияет на нашу способность реализовывать наши миротворческие и политические миссии», — заявил официальный представитель. По его словам, российские самолеты составляют 22 процента авиапарка ООН.

Такой шаг в ООН объяснили опасением по поводу качества российских самолетов. Подобные опасения выразила Международная организация гражданской авиации ООН.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Самолет с членам российской делегации и сопровождающими министра журналистами приземлился в Международном аэропорту Джона Кеннеди в 21:20 20 сентября (04:20 мск 21 сентября).

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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