В России массово закрываются офисы букмекерских контор
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В России массово закрываются офисы букмекерских контор

В России массово закрываются офисы букмекерских контор

В России массово закрываются "живые" офисы букмекерских контор (БК): причиной стало падение выручки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Единый регулятор азартных игр.

За последние 6 месяцев количество пунктов приема ставок сократилось более чем на 17%. В четвертом квартале прошлого года на офлайн-офисы пришлось 19,6 млрд рублей выручки, что являлось 8,9% от общей суммы. Ко второму кварталу 2022-го показатели опустились как в абсолютном, так и в относительном выражении, снизившись до 16,2 млрд рублей (8,2%). Совокупный оборот российских букмекерских компаний снизился с 220,5 до 198,9 млрд рублей.


Исходя из информации навигационного сервиса 2ГИС, с января по сентябрь текущего года на картах крупнейших городов РФ количество офисов БК уменьшилось на 9,5%, с 972 до 880. Чуть меньше половины, 442 точки, расположены в столице. Незначительно выросло количество пунктов приема ставок только в Краснодаре и Красноярске.

В регуляторе азартных игр объясняют сложившуюся ситуацию "продолжающейся диджитализацией бизнеса". Иными словами, россияне чаще используют веб-сайты букмекеров, а разница между онлайн- и офлайн-ставками становится все более драматической. Все еще работающие офисы, подчеркнули в ЕРАИ, занимаются больше рекламной, нежели букмекерской деятельностью.

Глава Первой саморегулируемой организации букмекеров Николай Оганезов предполагает, что массовое закрытие точек БК непосредственно связано с "абсурдными требованиями" по их местоположению. В данный момент, отметил председатель союза букмекеров, ведение офлайн-контор не только рискованно, но и практически всегда нерентабельно.

"Например, представьте ситуацию: в торговом центре на одном этаже есть пункт приема ставок, а на другом в оптике работает врач-офтальмолог, о котором букмекер не знает, и который приходит на работу раз в неделю на один час. Это будет квалифицироваться как нарушение лицензионных требований, и букмекеру выпишут штраф от 500 тыс. руб. – за правонарушение, к которому он не имеет никакого отношения. Но в законе прописано, что в одном здании не могут располагаться одновременно медицинское учреждение и букмекерская контора", – рассказал Оганезов.

Согласно федеральному закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", к локации БК предъявляются строгие требования: их конторы не могут соседствовать с детскими, образовательными и медицинскими учреждениями, с ж/д платформами и остановками общественного транспорта, а также с офисами государственных компаний.

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По материалам: uposters.ru

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