В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки

В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки

В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повесткиСенатор Бондарев напомнил, что повестку о мобилизации необходимо вручить лично в руки

Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил россиянам о правилах вручения повестки о мобилизации. Его слова в эфире телеканала «Вместе-РФ» передает ТАСС.

Сенатор подтвердил, что повестку о мобилизации необходимо вручить гражданину лично в руки. При этом, по его словам, процент россиян, находящихся вне дома, невелик, а остальные граждане «имеют адрес, жилье и будут оповещены». «Сможем мы призвать, насчет этого не волнуйтесь», — заключил он.

Ранее Минцифры России опровергло сообщения о том, что в рамках частичной мобилизации повестки будут рассылать через портал «Госуслуги». Там пояснили, что необходимая законодательная база для этого отсутствует.

21 сентября президент Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Указ о проведении мобилизационных мероприятий опубликован на сайте Кремля.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету
Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету
Как изменится материальное положение мобилизованного гражданина
Как изменится материальное положение мобилизованного гражданина
Как умер Сергей Пускепалис
Как умер Сергей Пускепалис
The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью, игра будет в Game Pass
The Texas Chain Saw Massacre хвалят в первых превью, игра будет в
Равшана Куркова возмущена, что мужчинам платят больше в кино
Равшана Куркова возмущена, что мужчинам платят больше в кино
Наташа Королева скоро может стать бабушкой
Наташа Королева скоро может стать бабушкой
Болезненный вид Бориса Корчевникова поразил поклонников
Болезненный вид Бориса Корчевникова поразил поклонников
Агату Муцениеце пытались растоптать злопыхатели
Агату Муцениеце пытались растоптать злопыхатели
Леру Кудрявцеву увезли в лес и бросили
Леру Кудрявцеву увезли в лес и бросили
В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки
В Совфеде напомнили россиянам о правилах вручения повестки
Шакира впервые прокомментировала расставание с Жераром Пике: "Иногда мне кажется, что все это страшный сон"
Шакира впервые прокомментировала расставание с Жераром Пике:
Американские СМИ: допинг-проба «Б» Камилы Валиевой оказалась положительной
Американские СМИ: допинг-проба «Б» Камилы Валиевой оказалась

Топ на сегодня

Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game Pass, трейлер к релизу
Hardspace: Shipbreaker уже доступна на Xbox Series X | S и в Game
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
В Армении сообщили о прекращении работы карт «Мир»
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен музыкальный критик
Аллу Пугачеву никто не тронет, чтобы она не сделала, уверен
Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на фото в бикини
Настасья Самбурская восхитила стальным прессом и пышной грудью на
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 20.09.2022 (15 фото)

Еще по теме

Роскомнадзор пригрозил СМИ блокировкой за фейки о мобилизации
Поправки о «мобилизации» не поддержал один сенатор Совфеда
ВАЖНО: Военный комиссариат ДНР прокомментировал информацию о мобилизации в Республике
В МИД Британии назвали эскалацией конфликта введение частичной мобилизации в РФ