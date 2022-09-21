В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой «Мир»
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В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой «Мир»

В Турции призвали не поддаваться санкциям США в вопросе с системой «Мир»Турецкая партия «Родина» призвала не поддаваться санкциям США в вопросе с системой «Мир»

Глава отдела экономической политики турецкой партии партии «Родина» Хакан Топкурулу призвал занять стойкую позицию в вопросе использования российской платежной системы «Мир» и не поддаваться на угрозы санкций США. Об этом пишет РИА Новости.

По словам политика, угроза банкам стало очередным шагом министерства финансов США, которое ранее угрожало турецким бизнесменам.

Топкурулу отметил, что атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и «затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям». «Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны», — сказал он.

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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